Die slowakische Regierung gerät nach der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Kuciak immer stärker unter Druck.

Innenminister und Vize-Regierungschef Kalinak trat zurück. Dies gab er in Bratislava bekannt. Sein Rücktritt war vom Koalitionspartner, der Opposition sowie von Demonstranten gefordert worden. Sie warfen ihm vor, er habe keine unabhängigen Ermittlungen garantieren können.



Nach der Tat war bereits Kulturminister Madaric zurückgetreten. Wie Kalinak gehörte auch er der sozialdemokratischen Smer-Partei von Regierungschef Fico an.



Am Wochenende hatten in der Slowakei Zehntausende Menschen gegen die Regierung und die Mafia protestiert. Bei den Kundgebungen in der Hauptstadt Bratislava und an anderen Orten forderten die Demonstranten eine gründliche Untersuchung der Morde an Kuciak und seiner Verlobten. Es waren die größten Proteste in der Slowakei seit der Samtenen Revolution 1989.



Bei einem Besuch in Bratislava äußerten sich mehrere EU-Parlamentarier besorgt über die politische Krise in der Slowakei. Die CDU-Politikerin Gräßle sprach von einem zutiefst gespaltenen, nahezu traumatisierten Land.



Kuciak und seine Verlobte waren Ende Februar getötet worden. Der Journalist hatte über mutmaßliche Verflechtungen der Politik mit Mafia-Gruppen recherchiert. Kuciak war für seine Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei bekannt.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.