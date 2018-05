Die Bundesregierung hat die Ermordung des russischen Journalisten Babtschenko verurteilt.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, die Umstände des "feigen und hinterhältigen Mordes" müssten untersucht und rasch aufgeklärt werden. Der kreml-kritische Journalist war gestern im Treppenhaus seines Wohnhauses in Kiew erschossen worden. Babtschenko lebte in der ukrainischen Hauptstadt im Exil. Der 41-Jährige hatte Russland vor zwei Jahren verlassen, weil er dort unter Druck gesetzt wurde.



Bundespräsident Steinmeier forderte bei seinem Besuch in Kiew ebenfalls eine umfassende Aufklärung des Falls. Steinmeier sagte, Journalisten müssten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für Leib und Leben verrichten können.



Außenminister Maas wird morgen in die Ukraine reisen. Er zeigte sich entsetzt über die Ermordung Babtschenkos. Das zeige, wie sehr die Pressefreiheit international unter Druck stehe.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.