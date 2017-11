Bayerns Finanzminister Söder sieht seine Partei nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl an einer - so wörtlich - entscheidenden Weggabelung.

Die Lage sei mehr als ernst, sagte er bei der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen. Er forderte mehr Glaubwürdigkeit und ein klareres Profil der Union im Allgemeinen und der CSU im Speziellen. Es habe keinen Verlust an politischen Ideen gegeben, sondern ein Stück Verlust an Glaubwürdigkeit, führte Söder aus.



Der CSU-Vorsitzende Seehofer beklagte einen mangelnden Rückhalt innerhalb seiner Partei. Seit der Bundestagswahl erlebe er ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen seine Person, sagte er der "Bild am Sonntag". Die Junge Union in Bayern hatte gestern Seehofers Rückzug für spätestens kommendes Jahr gefordert.