Vor dem heutigen Spitzentreffen der Unionsparteien hat sich Bundesinnenminister de Maizière für die rasche Bildung einer Jamaika-Koalition ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte auf dem Bundestreffen der Jungen Union in Dresden, Deutschland als größter EU-Staat könne es sich nicht leisten, die Regierungsbildung zu verschleppen. CDU und CSU müssten sich deshalb heute in Berlin auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik verständigen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie erwarte schwierige Verhandlungen mit FDP und Grünen. Sie wolle aber, dass ein Jamaika-Bündnis zustande komme.



Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe in Berlin, Dobrindt, äußerte sich dagegen kritisch. Die CSU werde konservativ-bürgerliche Positionen nicht für ein Bündnis mit den Grünen opfern, betonte er in Dresden.



Spitzenpolitiker von CDU und CSU wollen morgen gemeinsame Positionen festlegen.