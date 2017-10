Vor Beginn ihres Deutschlandtages hat die Junge Union eine Stärkung des konservativen Profils von CDU und CSU gefordert.

Der JU-Vorsitzende Ziemiak sagte im Deutschlandfunk, er wolle sich nicht damit abfinden, dass rechts von der Union in den Parlamenten noch eine Partei sitze. Die Union müsse sich breiter aufstellen, wenn sie eine Volkspartei bleiben wolle. Der JU-Vorsitzende stellte sich hinter Bundeskanzlerin Merkel und nannte sie in Zeiten von Putin und Erdogan einen "Stabilitätsanker". Doch neben der Kanzlerin sei Platz für neue und unverbrauchte Köpfe in Regierung, Partei und Fraktion. Es bedürfe junger Leute wie Jens Spahn, forderte Ziemiak.



Die 1.000 JU-Delegierten kommen am Abend zu ihrem dreitägigen Treffen zusammen, um über eine Neuausrichtung der Union zu diskutieren. Dabei wird auch eine Rede der Kanzlerin erwartet.