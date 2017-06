Historische Fotografien dokumentieren seinen Charakter­kopf: Hohe Denkerstirn, zurückgekämmte Haare, der ganze Künstler­ernst in kargen Gesichts­zügen. Dazu diese Augen, die in die Ferne gehen. Iwan Wyschnegradsky, geboren 1893 im zaristischen Russ­land, war begeistert von den "Hammer­schlägen" der russischen Revolution - bis er vor deren Gewalt nach Paris auswich. Dort entstand der Hauptteil seines kompositorischen Schaffens. Angeregt vom Spätwerk Skrjabins interessierte er sich für eine Synthese der Elemente der Künste. 1978, im Jahr der Erstaufführung seines 1916/17 entstandenen Orchesterwerkes "La journée de l'existence", traf ihn Juan Allende-Blin in seiner Pariser Wohnung; gegenüber Autor Georg Beck erinnert er Details.