Der Grünen-Vorsitzende Habeck bewertet einzelne Aspekte im Denken von Karl Marx als "erstaunlich zeitgemäß".

Das beziehe sich beispielsweise auf die Erkenntnis, dass technische Entwicklungen das Selbstverständnis einer Gesellschaft und ihre politischen Werte definierten, sagte Habeck der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". Allerdings habe sich die Annahme offenkundig als falsch erwiesen, dass der Kapitalismus zwangsläufig zur Revolution und diese dann zur Befreiung der Menschen führe. Geschichte sei keine natürlich Entwicklung, die Politik müsse die Dinge selbst in die Hand nehmen, betonte Habeck.



Anlässlich der Feiern zum 200. Geburtstag des Verfassers des Kommunistischen Manifests wird heute in seiner Heimatstadt Trier eine Marx-Statue enthüllt, die China der Stadt geschenkt hat. Erwartet werden unter anderem die SPD-Vorsitzende Nahles und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer. Zu dem Programm gehören ein Bürgerfest sowie mehrere Ausstellungen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.