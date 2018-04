In mehreren deutschen Städten sollen heute Aktionen gegen Antisemitismus stattfinden.

In der Hauptstadt ruft die Jüdische Gemeinde für den Abend zu einer Kundgebung unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" auf, bei der die Teilnehmer gebeten werden, aus Solidarität die traditionelle religiöse Kopfbedeckung zu tragen. Ähnliche Veranstaltungen sind in Potsdam, Köln und in Erfurt geplant. Anlass ist der mutmaßlich antisemitische Angriff auf zwei junge Männer mit Kippa in Berlin am vergangenen Dienstag, der bundesweit für Empörung gesorgt hatte.



Mit Blick auf die Kundgebungen rief Bundesaußenminister Maas im "Tagesspiegel" zur Solidarität mit den Opfern des Übergriffs auf. Jeder Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland richte sich "gegen uns alle", betonte der SPD-Politiker.

