Sind alle Formen von Anfeindungen, denen jüdische Bürger ausgesetzt sind, antisemitisch? Wo sind Neonazis am Werk, wo speist sich die Judenfeindlichkeit aus linker Kritik an Israel? Hat erst die Zuwanderung von Muslimen das Phänomen verstärkt oder stieg mit einschlägigen Vorfällen lediglich die Aufmerksamkeit für judenfeindliche Übergriffe in Deutschland?

Die Sendung zur Diskussion betrachtet die Lage und fragt nach "Stoppschildern gegen den Antisemitismus".

Christiane Florin im Gespräch mit: