Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat zugesichert, engagiert gegen Judenfeindlichkeit unter Flüchtlingen einzutreten.

Antisemitismus, Rassismus und Hass seien große Sünden im Islam, deshalb werde man das auch niemals dulden, sagte Zentralratspräsident Mazyek der "Rheinischen Post". Der Zentralrat organisiere unter anderem Begegnungen zwischen Juden und Flüchtlingen oder gemeinsame Besuche mit Flüchtlingen in KZ-Gedenkstätten.



Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, warnte vor dem Tragen der Kippa in deutschen Großstädten. Er sagte dem RBB, wenn es nicht gelinge, offenem Antisemitismus entgegenzutreten, stelle dies letztlich auch eine Gefahr für die Demokratie dar. Vor einer Woche waren in Berlin zwei junge Männer beleidigt und attackiert worden. Sie trugen zum Zeitpunkt des Angriffs eine Kippa.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.