Judentum Limmud heißt Lernen

Viele Juden verbringen die Nacht zum Mittwoch in der Synagoge und studieren gemeinsam die Tora. So ist es Tradition an Schawuot, dem Wochenfest. Juden erinnern an diesem Tag an den Empfang der neuen Zehn Gebote am Berg Sinai. "An diesem Feiertag kommt die Bedeutung des Lernens im Judentum besonders zur Geltung", sagte der Religionsjournalist Gerald Beyrodt im Deutschlandfunk. Er berichtet auch vom jüdischen Lernfestival Limmud, das gerade zu Ende gegangen ist.

Gerald Beyrodt im Gespräch mit Monika Dittrich