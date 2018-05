Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg sind in Hamburg fünf Rabbiner ordiniert worden.

An der Zeremonie in einer Synagoge nahmen neben dem Ersten Bürgermeister Tschentscher auch der israelische Oberrabbiner Lau und der stellvertretende israelische Bildungsminister Porush teil. Die evangelische Bischöfin Fehrs nannte die Ordination ein Zeichen für ein lebendiges Judentum in der Stadt. Das Rabbinerseminar in Hamburg ist 2014 gegründet worden.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.