Mithilfe von Rollenspielen, Biografie- und Reflexionsarbeit sollen SchülerInnen und LehrerInnen zum Nachdenken und Nachempfinden angeregt werden. Was finde ich fair in unserer Gesellschaft und was nicht? Wen kann ich tolerieren? Wen lehne ich ab? Und warum? Das sind einige Leitfragen für die Bildungsarbeit.

Die Antworten werden in der "Länderzeit vor Ort" diskutiert.

Live aus dem Jüdischen Museum in Frankfurt am Main.

Gesprächsgäste:

Dr. Mirjam Wenzel , Direktorin des Museums

, Direktorin des Museums Dr. Türkan Kanbicak , Projektleiterin "AntiAnti-Museum Goes School"

, Projektleiterin "AntiAnti-Museum Goes School" Eugenie Frank , Projektkoordinatorin

, Projektkoordinatorin Dr. Felix Morscheck , Klassenlehrer Julius Leberschule Frankfurt

, Klassenlehrer Julius Leberschule Frankfurt Schülerinnen und Schüler der Julius Leber Schule

der Julius Leber Schule Dr. David Ranan, Politikwissenschaftler

Darüber diskutieren wir in der heutigen Ausgabe der Länderzeit. Diskutieren Sie mit, rufen Sie kostenfrei an unter 0800/4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de