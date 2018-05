Angesichts der Überbelastung in vielen Jugendämtern appelliert der Deutsche Städtetag an Bund und Länder, die Ausbildungskapazitäten an den Fachhochschulen zu erhöhen.

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es werde immer schwieriger, freie Stellen zu besetzen. In einigen Regionen gebe es bereits einen eklatanten Fachkräftemangel. Bund und Länder müssten die Kommunen bei der Finanzierung der Jugendämter zudem stärker unterstützen. Dedy reagierte auf eine aktuelle Studie der Hochschule Koblenz zu den Allgemeinen Sozialen Diensten. Laut dieser gibt es bei den Jugendämtern zu wenig Personal für zu viele Fälle. Die Experten hatten 16.000 zusätzliche Mitarbeiter bundesweit gefordert.

