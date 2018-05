Eine aktuelle Studie hat schwere Defizite in deutschen Jugendämtern bemängelt.

Wie die Untersuchung der Hochschule Koblenz ergibt, fehlt es vielfach an Personal, um Kindern und Familien die nötige Unterstützung zu geben. So müssten Vollzeitkräfte zum Teil über 100 Fälle betreuen, empfohlen sind maximal 35. Zudem verbrächten sie fast zwei Drittel ihrer Arbeitszeit nicht mit den Klienten, sondern mit der Dokumentation ihrer Arbeit. Auch fehle es den Mitarbeitern vielfach an Wissen und Erfahrung. Zeit für eine gründliche Einarbeitung sei schlicht nicht vorhanden. Die Autorin spricht von einer "desolaten Situation".



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2016 rund 22.000 Kinder und Jugendliche von Familienmitgliedern körperlich und psychisch misshandelt. Für die Studie wurden deutschlandweit 652 Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialen Dienste befragt.



Zur Arbeit der Jugendämter sendete der Deutschlandfunk einen Hintergrund mit dem Titel "Kinder stärken - aber wie?".

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.