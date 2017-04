Die EU-weite Beschäftigungsgarantie für Jugendliche hat nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes nicht den gewünschten Effekt.

In einem Bericht der Luxemburger Rechnungsprüfer heißt es, lediglich 62 Prozent der am Programm teilnehmenden jungen Menschen hätten bis Ende 2015 eine Weiterbildung, ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle erhalten. Die von der EU dafür bereitgestellten Gelder hätten nationale Förderprogramme eher ersetzt als ergänzt. Außerdem reichten die Mittel nicht aus, um alle jungen Menschen in der EU ohne Ausbildung oder Arbeitsplatz zu erreichen.



Der Rechnungshof hatte für seinen Bericht Zahlen aus Irland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Portugal und der Slowakei ausgewertet. Die Beschäftigungsgarantie für Jugendliche war 2013 eingeführt worden. Sie soll sicherstellen, dass Menschen unter 25 Jahren binnen vier Monaten eine Weiterbildung, ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle angeboten wird, wenn sie die Schule verlassen oder arbeitslos werden.