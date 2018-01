Der Jugendforscher Heinzlmaier vermisst insbesondere bei jungen Politikern ein rebellisches Verhalten.

Sie seien noch nie so angepasst und noch nie so gut in die Parteikultur integriert wie heute, sagte Heinzlmaier im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Rebellentum beispielsweise des Juso-Vorsitzenden Kühnert sei nur ein ästhetisches. Die jungen Politiker seien Konformisten und hätten die ganze Parteikultur absorbiert. In dieser wollten sie auch Karriere machen. Kevin Kühnert werde vermutlich in 40 Jahren so sein wie der SPD-Vorsitzende Schulz heute.



Insgesamt definierten sich junge Menschen heute nicht mehr über Rebellion, sondern über das geschickte Durchlavieren, kritisierte der Jugendforscher. Er vermisse Politiker, die nicht alles der Karriere unterordnen. Heute achteten sie zuviel auf den eigenen Vorteil.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.