Die Organisation Wikileaks hat angekündigt, Technologiefirmen über mögliche Angriffe durch den Geheimdienst CIA aufzuklären.

Wikileaks-Gründer Assange sagte in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz, man werde die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Sicherheitslücken zu schließen. Dazu werde man den Firmen exklusiven Zugang zu einigen technischen Details geben. Wikileaks hatte am Dienstag zahlreiche Dokumente der CIA veröffentlicht. Diese sollen belegen, dass Hacker im Geheimdienst-Auftrag unter anderem in Frankfurt am Main Methoden entwickelt haben, um Sicherheitslücken in Telefonanlagen, Handys und Fernsehern zu Spionagezwecken auszunutzen. Die US-Regierung warf Wikileaks vor, durch die Veröffentlichung die Sicherheit des Landes zu gefährden.