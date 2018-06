EU-Kommissionspräsident Juncker hat dazu aufgerufen, die neue italienische Regierung zu respektieren. Er sagte den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland", er fürchte keine Rückkehr der Euro-Krise.

Die Reaktionen der Finanzmärkte seien irrational. Die Kommission arbeite mit jeder gewählten Regierung zusammen. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier betonte, er habe weiterhin Vertrauen in Italien. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", das Land habe in den vergangenen Jahren erheblich zur europäischen Integration beigetragen und er wünsche sich, dass dies so bleibe.



Italien hat seit gestern eine Regierung aus der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega. Die Regierungsübernahme durch die beiden Parteien hat in der EU vor allem wegen teurer Wahlversprechen in dem hoch verschuldeten Land Sorgen ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.