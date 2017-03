Und sie bewegt sich doch. Nach Monaten der Angststarre, des bangen Schauens über den Ärmelkanal und den Atlantik, nach Beschimpfungen zuerst der britischen, dann der US-amerikanischen Bevölkerung, und dem noch immer andauernd sorgenvollen Blick auf Frankreich und die Niederlande - scheint sich die EU besonnen zu haben. Es gilt jetzt, nämlich nüchtern und selbstbewusst zu überlegen, wie das Zusammenleben in der Europäischen Union in Zukunft gestaltet werden soll. Vor dem Hintergrund wachsenden Vertrauensverlustes, von Europamüdigkeit und in einem weltpolitischen Umfeld, das die EU nicht mehr als selbstverständlichen Partner ansieht.

Die Europäische Kommission scheint die Alarmglocken gehört zu haben. Die Zukunft der Europäischen Idee steht auf dem Spiel, und um ihren Gedanken im Kern zu retten ist jetzt unkonventionelles Denken gefragt, keine Denkschablonen oder -verbote. Deshalb ist es richtig und begrüßenswert, dass die Kommission mehrere Szenarien vorlegt, die de facto auch etwas weniger Europa bedeuten könnten – an einigen Stellen und in einigen Bereichen. Dass sie dies als Beginn einer Debatte deklariert, in der sich die Mitgliedsstaaten Parteien, Parlamente und Zivilgesellschaften darüber verständigen sollten, in welchem Europa sie künftig leben wollen. Dass sie die Szenarien als flexibel und untereinander kombinierbar bezeichnet.

Seine persönliche Haltung will Juncker erst im September offenlegen

Diese Überlegung gebietet allein der sprichwörtliche gesunde Menschenverstand - angesichts der Fliehkräfte, die aus der EU drängen oder sie gleich ganz in Frage stellen. Es ist die Antwort auf den wachsenden Verlust an Vertrauen und Legitimität, wie Juncker in seinem Vorwort schreibt. Doch das Weißbuch gibt schon eine Art Bewertung vor: nur noch Binnenmarkt - nur ein Pluspunkt bei zwei Minuspunkten. Weiter wie bisher und unterschiedliche Geschwindigkeiten – jeweils bei Plus und Minus ausgewogen. Mehr Plus als Minus erhalten dagegen die Szenarien mehr Zusammenarbeit sowie Kompetenzen abgeben, dafür mehr aber Durchschlagskraft. Seine persönliche Haltung will Juncker erst bei seiner nächsten großen Rede im September offenlegen, doch die Tendenzen sind unverkennbar. Dazu will die Kommission es auf gar keinen Fall als Rückfall zu "Weniger Europa" verstanden wissen. Vielleicht müssen diese ideologischen Rückversicherungen sein, vielleicht ist es auch Feigheit vor dem Freund. Fest steht: Systeme, die sich der Selbstkritik verweigern, sind in demokratischen Gesellschaften dem Untergang geweiht.

Es gilt nicht mehr, die EU gegen einen monolithischen Block wie im Kalten Krieg zu verteidigen, sondern eine Idee zu retten, in dem man sie praktikabler und für die Menschen akzeptabler gestaltet. Mit einigen halbwegs offenen Szenarien voran zu gehen ist richtig, auch wenn es schon wieder Kritik daran hagelt, das Ganze sei zu schwammig und unentschieden. Eine EU-Kommission allein kann und darf nicht über den künftigen Weg Europas entscheiden. Alle sind jetzt aufgerufen, Farbe zu bekennen.