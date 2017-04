Jupiter in Opposition Punkt 12 auf der Planetenuhr

Wenn die Sonne am Westhorizont versunken ist und die Dämmerung allmählich fortschreitet, kann man verfolgen, wie am Osthimmel ein strahlend heller Lichtpunkt langsam höher steigt. Wer eine Sternkarte zu Hilfe nimmt, um dieses Gestirn zu identifizieren, muss überrascht feststellen, dass an dieser Stelle kein heller Stern vermerkt ist.

Von Hermann-Michael Hahn