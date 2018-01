Bundesfamilienministerin Barley hat nach dem Freiburger Fall von schwerem Kindesmissbrauch verpflichtende Fortbildungen für Juristen zu diesem Thema gefordert.

Es brauche mehr Sachverstand an den Gerichten, sagte die SPD-Politikerin der "Bild"-Zeitung. Das Freiburger Jugendamt hatte aufgrund eines Gerichtsurteils einen Jungen in die Obhut seiner Mutter zurückgegeben. Diese soll ihren Sohn gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, einem vorbestraften Sexualstraftäter, im Internet zum Missbrauch verkauft haben. Das Paar war im September 2017 festgenommen worden. Das Jugendamt wollte das Kind Anfang 2017 aus der Familie nehmen, scheiterte aber am Sorgerechtsstreit an den Gerichten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.