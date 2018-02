Angesichts der diskutierten Kabinettmitglieder einer möglichen Großen Koalition hat Demokratieforscher und Juso-Mitglied Wolfgang Gründinger eine Verjüngung der deutschen Politik gefordert.

Es könne nicht sein, dass eine Politikerin wie die für das Amt der Landwirtschaftsministerin vorgesehene Julia Klöckner mit 45 Jahren als jung gelte, sagte Gründinger im Deutschlandfunk. Menschen unter 30 Jahren hätten es in deutschen Parteien schwer, ernst genommen zu werden. Für die SPD fordert Gründinger daher die Einführung eine Jugendquote. Die sei zwar nur eine Krücke, aber anders sei seine Partei nicht davon abzubringen, bei der Besetzung von wichtigen und einflussreichen Posten auf das Prinzip des Hochdienens zu setzen. Laut Gründinger reagieren die Parteien in Deutschland zu wenig auf moderne Lebensumstände. Junge Menschen lebten nicht mehr ihr ganzes Leben an einem Ort und könnten daher keine Parteienhierarchie von Beginn an durchlaufen.

