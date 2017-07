Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen Syrer wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung erhoben.

Die Behörde teilte mit, der Mann habe sich Anfang 2014 in Syrien einer Miliz angeschlossen. Er soll an Kampfaktionen gegen syrische Regierungstruppen teilgenommen haben und auch an der Entführung von Journalisten beteiligt gewesen sein. Der 25-Jährige ist seit Februar in Untersuchungshaft.