Die katalanische Polizei hat auf Anordnung der Justiz zwei Stadträte der linksgerichteten Partei "Kandidatur der Volkseinheit" (CUP) festgenommen.

Nach Polizeiangaben sollen Marta Llorens und Oriol Ciurana einer Richterin vorgeführt werden. Ihnen werde "Aufstachelung zum Hass" gegen die spanische Polizei nach dem Referendum über die Unabhängigkeit von Spanien am 1. Oktober zur Last gelegt. Die CUP-Partei, die für die Abspaltung eintritt, erklärte via Twitter, die beiden Mitglieder im Rat der 100.000-Einwohner-Stadt Reus südlich von Barcelona sollten verhört werden. Sie hätten ein Manifest unterschrieben, in dem der Abzug der spanischen Nationalpolizei aus Reus nach dem 1. Oktober gefordert worden sei. Die Partei rief zur Solidarität mit den beiden und zur Verteidigung der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit auf.



In einer Erklärung des obersten katalanischen Gerichts hieß es, die Richterin habe die Festnahme der beiden CUP-Mitglieder angeordnet, weil diese einer zweimaligen Vorladung nicht gefolgt seien.



Am Tag des Volksentscheids waren spanische Polizisten in Katalonien mit einem Großaufgebot gewaltsam gegen die von Madrid verbotene Abstimmung vorgegangen. Sie riegelten Wahllokale ab, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen teils mit Schlagstöcken und Gummigeschossen an der Stimmabgabe. Anfang Dezember teilte die Justiz mit, mindestens 257 Menschen hätten wegen erlittener Verletzungen Anzeige erstattet oder geklagt.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.