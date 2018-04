Gegen den mutmaßlichen Attentäter von Paris und IS-Terroristen Abdeslam wird in Brüssel ein erstes Urteil verkündet.

Der 28-jährige muss sich wegen eines Schusswechsels mit der belgischen Polizei im März 2016 verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft, die Verteidigung plädiert wegen Verfahrensfehlern auf Straffreiheit. Abdeslam wird nicht zur Urteilsverkündung erwartet. - Der Franzose mit marokkanischen Wurzeln soll zu einer IS-Terrorzelle gehören, die die Anschläge in Paris im November 2015 verübte. Für seine Beteiligung an den Anschlägen mit 130 Todesopfern wird er sich zu einem späteren Zeitpunkt in Frankreich verantworten müssen.



Mehr Informationen finden Sie hier im Hintergrundstück unseres Korrespondenten in Brüssel.

