Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat den verurteilten früheren Krankenpfleger Niels H. wegen 97 weiterer Morde angeklagt.

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen mit mehr als 100 Exhumierungen und toxikologischen Untersuchungen. In dem neuen Verfahren geht es um 62 Taten am Klinikum Delmenhorst sowie weiteren 35 in Oldenburg. Niels H. soll seinen Opfern Medikamente gespritzt haben, die unter anderem Herzversagen auslösten. Anschließend versuchte er sie zu reanimieren, um sich als Retter hervorzutun. Der frühere Krankenpfleger wurde für sechs Taten bereits rechtskräftig verurteilt. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.