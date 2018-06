Das Amtsgericht Augsburg hat einen Mann, der von Beruf Polizist ist, wegen des Angriffs auf einen Flüchtling zu einer Haftstrafe von 14 Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Ein Gerichtssprechers sagte, die Strafe sei nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, weil der Angeklagte kein vollständiges Geständnis abgelegt habe. Bislang ist das Urteil vom Donnerstag noch nicht rechtskräftig. Ab einer Haftstrafe von einem Jahr sieht das Beamtenrecht zwingend die Entfernung aus dem Dienst vor.



Ein zweiter beteiligter Polizist wurde zu einer Geldstrafe von rund 14.000 Euro verurteilt. Der Zeuge der Anklage, der betroffene Flüchtling, war nicht anwesen. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete, ist der in Kissing untergebrachte Senegalese spurlos verschwunden - angeblich aus Angst, gegen Polizisten aussagen zu müssen.



Die Polizisten sollen privat in Augsburg unterwegs gewesen sein. Laut Anklage bedrängten sie den Senegalesen in einem Schnellimbiss. Es seien die Worte "Black man go home" ("Schwarzer Mann geh nach Hause") gefallen, schreibt die "Augsburger Allgemeine". Der Flüchtling habe alleine an einem Tisch gessen, als sich die offenbar alkoholisierten Männer ungefragt dazu gesetzt hätten. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 43-jährige Haupttäter dem Flüchtlinge zudem einen angebissenen "Hamburger" ins Gesicht gedrückt habe. Vor der Tür soll es weitere Attacken gegen das Opfer gegeben haben.

