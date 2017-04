Ein Mann ist nach mehr als 20 Jahren wieder inhaftiert worden, weil er seine noch nicht verbüßte Strafe vergessen hatte.

Der heute 61jährige war in den späten 1990er Jahren nach Ableistung von gut der Hälfte einer Hafstrafe in sein Heimatland Türkei abgeschoben worden. Die Bundespolizei nahm ihn nun in Lindau am Bodensee bei der Kontrolle eines Reisebusses fest. Der Mann hatte nach Angaben der Bundespolizei offenbar nicht mehr in Erinnerung, dass die restlichen rund 700 Tage Freiheitsstrafe bei einer Rückkehr nach Deutschland fällig werden würden.