Die Türkei hat einen weiteren deutschen Staatsbürger aus dem Gefängnis entlassen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin handelt es sich um einen deutsch-türkischen Staatsangehörigen, der wegen "politischer Vorwürfe" seit dem 26. Mai dieses Jahres inhaftiert war. Somit seien derzeit noch elf deutsche Staatsangehörige aufgrund politischer Vorwürfe in der Türkei in Haft.