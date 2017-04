Nach zweieinhalb Jahren Verhandlungsdauer soll im Terrorprozess um eine Bombe am Bonner Hauptbahnhof das Urteil verkündet werden.

In dem Verfahren vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht müssen sich vier mutmaßliche Islamisten verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat für den Hauptangeklagten lebenslange Haft beantragt. Für die drei übrigen Angeklagten fordert sie Strafen zwischen 11 und 14 Jahren Gefängnis. - Das Verfahren ist auch deshalb so kompliziert, weil es um zwei Tatkomplexe geht. Zum einen wird der Hauptangeklagte beschuldigt, im Dezember 2012 einen Sprengsatz am Bonner Hauptbahnhof deponiert zu haben, der jedoch nicht detonierte. Zudem soll er mit den drei anderen Angeklagten einen Mordanschlag auf einen damaligen Pro-NRW-Politiker geplant haben. - Die Verteidigung hält die Angeklagten für unschuldig und fordert Freisprüche.