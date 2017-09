Bundesjustizminister Maas unterstützt die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Schulz, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen. Maas sagte im Deutschlandfunk Interview der Woche, man könne nicht zulassen, dass deutsche Staatsbürger in Geiselhaft genommen würden.

Zur Begründung verwies Maas auf eine Vielzahl von deutschen Staatsbürgern, die in türkischen Gefängnissen inhaftiert seien. Irgendwann sei ein Punkt erreicht, an dem es so nicht mehr weitergehe, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunk. "Bis heute warten wir noch auf Anklageschriften". Die Unterstellungen von Terrorismus bis hin zur Unterstützung des Putsches nannte Maas "absurd". Die Türkei habe nichts mehr mit einem Rechtsstaat zu tun. Er stellte klar: "Wir lassen es nicht zu, dass in dem Land auch deutsche Staatsbürger in Geiselhaft genommen werden."

"Bisher hat alles, was es an klaren Worten gegeben hat, nichts genutzt."

Mit Blick auf die zurückhaltende Reaktion der anderen EU-Mitgliedstaaten meinte Maas, Deutschland müsse in der Lage sein, erstmal eine eigene Position zu finden. Den deutschen Vorstoß wertete Maas als ein "Signal". Man sei nicht mehr bereit, innerhalb der EU die "Türkeipolitik mit Samthandschuhen" fortzuführen.

Konsequenzen für Moschee-Gemeinden

Der Bundesjustizminister ging auch auf die Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts gegen Mitglieder der DITIB-Gemeinden in Deutschland ein. Wenn in Moschee-Gemeinden Räumlichkeiten missbraucht würden, um Leute zu bespitzeln, dann müsse man ernsthaft überlegen, wie es weiter gehen könne. Maas schloss nicht aus, die betroffenen Einrichtungen schließen zu lassen.

