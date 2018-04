Justizministerin Barley beklagt eine zunehmende Judenfeindlichkeit in Deutschland.

Das Bewusstsein, was Antisemitismus in diesem Land angerichtet habe, sei lange sehr stark gewesen, sagte Barley den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aber man müsse feststellen, dass Antisemitismus wieder salonfähig werde. Die Debatte um die Verleihung des Musikpreises Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang oder Übergriffe wie zuletzt auf einen Kippa tragenden jungen Israeli in Berlin zeigten das mit erschreckender Deutlichkeit, meinte die SPD-Politikerin. Sie mahnte an, dieser Entwicklung entgegenzutreten.

