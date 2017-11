Die Justizminister der Länder wollen für die Opfer von Fehlurteilen eine höhere Entschädigung erwirken.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schlagen sie vor, die Pauschale für einen Hafttag von derzeit 25 auf 35 Euro anzuheben und später automatisch weiter ansteigen zu lassen. In der kommenden Woche solle auf der Justizministerkonferenz in Berlin darüber beraten werden. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, wird dann auch eine Studie vorgestellt, in der seit 1990 ergangene Fehlurteile systematisch ausgewertet wurden. Demnach saßen in dem genannten Zeitraum in Deutschland 31 Menschen unschuldig im Gefängnis.