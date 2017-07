Die Europäische Kommission hat offiziell ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eröffnet.

Die Brüsseler Behörde reagiert damit auf ein Gesetz, das die Ordentlichen Gerichte betrifft. Zur Begründung heißt es, man habe Bedenken, weil in dem Gesetz für Richterinnen und Richter ein unterschiedliches Rentenalter festgelegt sei. Dies verstoße gegen die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeitsfragen. In dem heute veröffentlichten Schreiben bringt die EU-Kommission auch ihre Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der polnischen Gerichte zum Ausdruck. Im Zuge der Reform des Rechtswesens erhält der Justizminister das Recht, die Amtszeit von Richtern, die das Ruhestandsalter erreicht haben, nach eigenem Ermessen zu verlängern. Zudem kann der Ressortchef Gerichtspräsidenten entlassen und ernennen.