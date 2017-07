Justizreform in Polen

Aus Protest gegen die Justizreform sind in Polen den achten Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die größte Kundgebung fand vor dem Präsidentenpalast in Warschau statt.

Das liegt daran, dass nur noch die Unterschrift von Staatschef Duda fehlt, damit die umstrittenen Maßnahmen in Kraft treten können. Es kam auch in anderen Städten zu Demonstrationen.



Die Gesetze sehen vor, dass die Richter am Obersten Gerichtshof abgesetzt werden können. Im Amt bleibt nur, wer vom Justizminister ausgewählt und vom Präsidenten bestätigt wurde. Auch soll der Landesrichterrat - ein Kontrollgremium - neu besetzt werden. Kritiker sprechen von einem Angriff auf die Gewaltenteilung, ausgeführt von der Regierungspartei PiS. Auch die EU-Kommission hat grundlegende Bedenken gegen die Reform.