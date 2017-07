Wegen der umstrittenen Justizreform in Polen sieht der luxemburgische Außenminister Asselborn die Europäische Union in Gefahr.

Wenn die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten werde, könne die EU untergehen, sagte er im Südwestrundfunk. Zugleich verwies Asselborn darauf, dass die Europäische Union noch Druckmittel gegenüber Polen in der Hand habe, um die geplante Justizreform aufzuhalten. Er sehe allerdings kaum Chancen, dass Warschau in dieser Frage einlenke.



Zuvor hatte die polnische Regierung die Kritik der EU-Kommission an dem Vorhaben zurückgewiesen. Das Außenministerium nannte die Reaktion aus Brüssel voreilig, weil das Gesetzgebungsverfahren noch gar nicht abgeschlossen sei. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz in Polen gefährdet.