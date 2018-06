Justizreform in Polen

Die EU-Kommission treibt das Sanktionsverfahren gegen die Regierung in Warschau wegen der Justizreform weiter voran.

Beim Rat der Mitgliedsländer sei nun offiziell eine Anhörung Polens beantragt worden, sagte Vizepräsident Timmermans im Europäischen Parlament. Zugleich kündigte er an, nach Warschau zu reisen. Die Brüsseler Behörde sieht die Rechtsstaatlichkeit in Polen bedroht. - Die ehemaligen polnischen Präsidenten Walesa, Kwasniewski und Komorowski

äußerten sich ebenfalls kritisch. In einem Beitrag für die Zeitung "Gazeta Wyborcza" schrieben sie, die rechtskonservative PiS-Regierung hebele die Gewaltenteilung aus.

