Justizreform in Polen

Europäische Politiker begrüßen das Veto des polnischen Präsidenten Duda gegen Teile der Justizreform.

Der grüne Europaabgeordnete Giegold erklärte, Polens Bürgerrechtsbewegung habe es geschafft, Europas Demokratie und den Rechtsstaat zu verteidigen. Der SPD-Vorsitzende Schulz betonte, der Widerstand zehntausender Demokratinnen und Demokraten habe gewirkt.



Der frühere Parlamentspräsident Buzek forderte, jetzt müsse auch das dritte Veto kommen. Er bezog sich darauf, dass die Justizreform aus drei Gesetzen besteht. Gegen zwei davon hat Präsident Duda sein Veto eingelegt. Das Parlament kann sie nun abändern und erneut beschließen. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit berief kurzfristig eine Sitzung ein, um über das weitere Vorgehen zu beraten.



Duda hatte sein Veto in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung erläutert. Die Gesetze zum Obersten Gerichtshof und zum Landesrichterrat müssten geändert werden, sagte er.



Bartosz Wielinski von der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza zeigte sich überrascht. Er sagte im Deutschlandfunk, er habe nicht mit Dudas Einspruch gerechnet. Auch Wielinski sieht in dem Veto einen Sieg der Demokratiebewegung in Polen.