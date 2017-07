Im Streit um die Justizreform in Polen hat Ministerpräsidentin Szydlo keine Bereitschaft zum Einlenken erkennen lassen. Die Regierungspartei werde die Reformen zu Ende bringen, sagte sie in Warschau.

Zuvor hatte Präsident Duda mit seinem Veto gegen die Reform gedroht und erklärt, er werde das Gesetz in dieser Form nicht unterschreiben. Es wirke wie ein politisches Diktat bei der Richterbesetzung. Die Regierungspartei PiS hatte einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, mit dem Richter des Obersten Gerichtshofs durch den Justizminister in den Ruhestand gezwungen werden können. Für die Auswahl neuer Richter wäre ebenfalls der Justizminister zuständig. In mehreren polnischen Städten demonstrierten am Abend erneut tausende Menschen für den Bestand der Rechtsstaatlichkeit.



Die EU-Kommission befasst sich heute mit der umstrittenen Reform. Bei der Sitzung will Kommissionsvizepräsident Timmermans über die jüngsten Pläne der rechtsnationalen Regierung in Warschau zur Besetzung von Richterstellen informieren. Eine Entscheidung will das Gremium nach Angaben eines Sprechers nicht treffen. Wegen der Reform des Verfassungsgerichts hatte die EU-Kommission bereits im Januar 2016 ein Verfahren wegen Gefährdung der Rechtstaatlichkeit gegen Polen eingeleitet.