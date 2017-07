Justizreform in Polen

Die Berliner Politikwissenschaftlerin Schwan sieht in der Kritik der EU-Kommission an der geplanten Justizreform in Polen ein wichtiges Druckmittel.

Sie glaube, dass die deutlichen Worte aus Brüssel zur Mobilisierung der polnischen Bevölkerung gegen die geplante Reform beigetragen hätten, sagte Schwan im Deutschlandfunk. Sie habe die Hoffnung, dass die Zivilgesellschaft sich den aktuellen Kurs der Regierung in Warschau auf Dauer nicht gefallen lasse, sondern rebellieren werde. Die Bevölkerung sei größtenteils pro-europäisch eingestellt und wisse um die Gelder, die aus Brüssel in ihr Land flössen, erläuterte Schwan. Dass sich die Bundesregierung in der Angelegenheit zurückhalte, sei allerdings vernünftig. Die Reaktion solle der EU-Kommission überlassen werden.