In Polen hat das Unterhaus des Parlaments das umstrittene Gesetz zum Obersten gebilligt.

Für die Vorlage stimmten in Warschau 235 Abgeordnete, 192 Parlamentarier votierten dagegen. Es gab 23 Enthaltungen. Morgen muss der Senat über das Vorhaben entscheiden, das dem Justizminister die Befugnis einräumt, die Richterkandidaten für den Obersten Gerichtshof auszuwählen. Die Opposition sieht dadurch die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet.



Das Gesetz ist Teil der umstrittenen Justizreform in Polen. Die EU-Kommission hatte Warschau gestern aufgefordert, die Reform auszusetzen und mit Brüssel Gespräche über die Rechtsstaatlichkeit aufzunehmen. Der luxemburgische Außenminister Asselborn sieht wegen der Entwicklung in Polen die Europäische Union in Gefahr.