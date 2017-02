Justizreform Polen erwartet Ende des Streits mit EU-Kommission

Polens Außenminister Waszczykowski erwartet Ende des Streits mit Brüssel. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Polens Außenminister Waszczykowski rechnet damit, dass die Differenzen mit der EU-Kommission über die Justizreform in seinem Land ausgeräumt sind.

Er erwarte, dass die Angelegenheit beigelegt werde, sagte Waszczykowski im staatlichen Rundfunk. Die Regierung in Warschau hatte gestern vor Ablauf einer Frist in einem Brief an die Brüsseler Behörde ihre Schritte verteidigt. Die Kommission erklärte, sie prüfe das Schreiben. Seit dem vergangenen Jahr geht sie der Frage nach, ob Polen gegen grundlegende Rechtsstaatsprinzipien der EU verstößt. Die polnische Regierung hat sich die Einmischung aus Brüssel verbeten.