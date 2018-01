Die polnische Regierung hält an den umstrittenen Justizreformen fest.

Ministerpräsident Morawiecki sagte nach seinem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Juncker in Brüssel, das Justizsystem in Polen sei seit der kommunistischen Zeit nicht reformiert worden. Viele Richter seien korrupt, deshalb müsse das Justizwesen gerechter und objektiver gemacht werden.



Die EU-Kommission sieht dagegen die Unabhängigkeit von Juristen bedroht und hat erstmals in der Geschichte ein Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge eingeleitet. Am Ende könnte Polen dabei das Stimmrecht im Ministerrat verlieren. Eine solche Entscheidung müsste aber einstimmig fallen.

