Deutschland liegt bei der Dauer von Gerichtsverfahren im europäischen Vergleich im Mittelfeld.

Das geht aus einem Bericht zum Zustand der nationalen Justizsysteme hervor, den die EU-Kommission in Brüssel vorstellte. Demnach brauchten die Richter bei zivil- und handelsrechtlichen Streitigkeiten im Jahr 2015 in erster Instanz durchschnittlich 190 Tage. In Luxemburg als Spitzenreiter benötigen die Richter dagegen nur knapp die Hälfte der Zeit. Allerdings gibt das Großherzogtum je Einwohner mehr Geld für sein Gerichtswesen aus.