Sie haben zehn Monate lang um die Stimmen ihres Publikums gekämpft. Die 14 Teilnehmer der diesjährigen Kabarett-Bundesliga. In über 90 Duellen in ganz Deutschland trat jeder gegen jeden an. Immer mit dem Ziel, die besten Bewertungen der Zuschauer und damit die meisten Punkte in der Tabelle der Kabarett-Bundesliga zu holen.

Nektarios Vlachopoulos betritt am 1. Juli 2017 die Bühne der Berliner Wühlmäuse... (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)

...und wird kurz darauf zum deutschen Kabarettmeister 2017 gekürt. (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)

Wer die endgültigen Spitzenpositionen in der Saison 2016/2017 erklimmen konnte, das zeigte sich am 1. Juli bei der Gala der Sieger in den Berliner Wühlmäusen: Der Kabarettmeister 2017 heißt Nektarios Vlachopoulos! Vizemeister wurde Christof Eisenberg, dicht gefolgt von Christof Spörk auf dem Bronze-Platz.

In den "Querköpfen" sind die besten Ausschnitte der drei Spitzenreiter bei der Siegergala zu hören.

Der Vizemeister Benjamin Eisenberger beim Saisonfinale der Kabarettbundesliga 2017. (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)

Nur ganz knapp am zweiten Platz vorbei auf dem dritten gelandet: der Kabarettist Christof Spörk. (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)

Alle Teilnehmer des Saisonfinales 2017 gemeinsam auf der Bühne der Berliner Wühlmäuse. (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)

Die Sieger mit dem Moderator des Saisonfinales Lars Reichow (links) und dem Initiator der Kabarettbundesliga Theo Vagedes (rechts). (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)