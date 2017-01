Kabinett Ausweitung von zwei Bundeswehreinsätzen beschlossen

Das Bundeskabinett (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das Bundeskabinett hat die Entsendung von Kampf- und Transporthubschraubern sowie bis zu 350 zusätzlichen Soldaten für den Blauhelm-Einsatz im Norden Malis beschlossen.

Insgesamt werden sich damit künftig bis zu 1000 deutsche Einsatzkräfte in dem afrikanischen Land aufhalten. Im Rahmen eines UNO-Einsatzes überwachen dort insgesamt 15-tausend Soldaten die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen der Regierung in Bamako und den islamistischen Rebellen. Das Kabinett verständigte sich zudem darauf, dass die Bundeswehr auch verstärkt irakische Soldaten trainieren soll. Über die Verlängerung beider Mandate muss noch der Bundestag abstimmen. - Zuvor hatte das Kabinett den Gesetzentwurf

zur Lohngerechtigkeit gebilligt. Danach können Männer und Frauen gleichermaßen in Unternehmen ab 200 Beschäftigten Auskunft darüber verlangen, welcher Lohn für eine gleichartige Tätigkeit gilt. Firmen ab 500 Mitarbeitern müssen zudem regelmäßig darlegen, nach welchen Kriterien die Entgeltzahlung erfolgt.