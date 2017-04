Das Bundeskabinett will heute den Gesetzentwurf von Justizminister Maas zum Verbot von Kinderehen auf den Weg bringen.

Zwar sind in Deutschland Ehen derzeit grundsätzlich erst mit der Volljährigkeit erlaubt, in Ausnahmefällen aber schon mit 16 Jahren. Der Entwurf sieht vor, dass alle Ehen von Personen unter 16 Jahren grundsätzlich nichtig sein sollen. Wenn ein Gatte zum Zeitpunkt der Eheschließung zwischen 16 und 18 Jahren alt war, sollen Gerichte die Ehe aufheben. Nur in besonderen Härtefällen, etwa bei einer schweren und lebensbedrohlichen Erkrankung, könne davon abgesehen werden - und auch nur wenn der damals minderjährige Gatte inzwischen volljährig geworden ist und die Ehe bestätigt. Die Regelungen sollen auch für im Ausland geschlossene Ehen gelten. Dem Ausländerzentralregister zufolge waren Ende Juli 2016 knapp 1.500 in Deutschland lebende ausländische minderjährige Personen als verheiratet registriert.



Weitere Themen im Kabinett sind das Gesetz gegen Hasskommentare im Internet und der Berufsbildungsbericht 2017 mit Daten zum Lehrstellenmarkt.