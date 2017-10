Wegen der Zuspitzung der Lage im Nordirak verlangt die SPD Informationen, bevor sie einer Verlängerung von Bundeswehr-Mandaten zustimmt.

So müsse schnell geklärt werden, ob von der Bundeswehr ausgebildete und ausgerüstete kurdische Soldaten an den Gefechten mit irakischen Soldaten beteiligt seien, sagte der SPD-Abgeordnete Hitschler der "Rheinischen Post". Das Verteidigungsministerium hatte die Ausbildung der Peschmerga-Kämpfer ausgesetzt. - Das Bundeskabinett will heute über die Verlängerung von insgesamt sieben Auslandseinsätzen der Bundeswehr für jeweils drei Monate entscheiden.



Der Bundeswehrverband plädierte für eine Aufstockung des Bundeswehr-Kontingents in Afghanistan von derzeit 980 auf 1.400 Soldaten. Das sei notwendig, um die Ausbildung der afghanischen Streitkräfte und den Schutz der eigenen Soldaten gewährleisten zu können, sagte der Verbandvorsitzende Wüstner der Zeitung "Die Welt".