Das Bundeskabinett berät am Vormittag über den Gesetzentwurf von Justizminister Maas zum Verbot sogenannter "Kinderehen".

Die Koalitionsspitzen hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, dass künftig alle Ehen von unter 16-Jährigen für nichtig erklärt werden sollen. Auch Ehen von älteren Minderjährigen zwischen 16 und 18 Jahren sollen nur in Härtefällen anerkannt werden. Das Kabinett befasst sich auch mit dem Entwurf des Gesetzes gegen Hasskommentare im Netz. Damit sollen Plattformen wie Facebook zu einem schärferen Vorgehen gegen strafbare Inhalte gezwungen werden. So sind im Entwurf bei Verstößen gegen Löschfristen Bußgelder in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro vorgesehen. Kritiker sehen durch die Regulierungen die Meinungsfreiheit im Netz gefährdet.